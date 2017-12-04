Seda Sayan gönlünü Mehmet Erdem'e kaptırdı, Seda Sayan, Mehmet Erdem'e aşık mı oldu?

Seda Sayan ve Mehmet Erdem hakkında sürpriz sözler...



Şarkıcı Demet Akalın verdiği bir röportajda Seda Sayan için, ‘Onun kalbi dolu’ ifadelerini kullandı.

Duymayan Kalmasın programında Seren Serengil, Seda Sayan’ın platonik aşkının şarkıcı Mehmet Erdem olduğunu söyledi.



Sayan, Mehmet Erdem'i çok beğendiğini yakın arkadaşları Seren Serengil ve Demet Akalın'a söyledi.

Seda Sayan kısa bir süre önce Erkan Çelik'ten ayrılmıştı.

Seda Sayan

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