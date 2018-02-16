Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan sosyal medya hesabından sevenlerini korkutan bir fotoğraf paylaştı.

KULİSTE FENALAŞTI

Show TV'de gündüz kuşağında yayınlanan programına hazırlanırken kuliste fenalaşan Seda Sayan'a serum takıldı.

"SERUM ALIP PROGRAMA HAZIRLANIYORUM"

Seda Sayan, sevenlerini üzen ve korkutan fotoğrafın altına "Stüdyoda serum alıp programa hazırlanıyorum dikkat edin herkes hasta" notunu düştü.

İŞTE SEDA SAYAN'IN O PAYLAŞIMI:

Seda Sayan kendini toparladı ve şu an canlı yayınlanan Seda Sayan'la programını sunuyor.