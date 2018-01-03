Türkiye’nin en sevdiği isimler merak edilen her şeyi konuşmak üzere “Seda Sayan’la” stüdyosuna geliyor. Pazartesi günü Gülben Ergen yeni albümüyle, muhteşem şarkılarıyla, olay yaratacak açıklamalarıyla canlı yayına geliyor. Salı günü ise sahnelerin kraliçesi, Türk popunun muhteşem sesi Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, Seda Sayan’ın konuğu oluyor.

Magazin köşesinde alanındaki uzman isimler ünlüler dünyasında konuşulmadık olay bırakmayacak, başka hiçbir yerde duymadığınız detaylar “Seda Sayan’la”da masaya yatırılacak.

Dev isimlerle dolu yepyeni “Seda Sayan’la” Pazartesi’den itibaren canlı yayınla saat 15.00’te Show TV’de!

Seda Sayanla

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