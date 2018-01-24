Seda Sayan'la programı magazin dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Gelen her konuğuyla gündeme bomba gibi düşen Seda Sayan'la programının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte Seda Sayan'la hakkında merak edilen her şey.

SEDA SAYAN'LA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seda Sayan'la Seda Sayan’la”da eğlenceli, kıpır kıpır ve keyifli bir şova hazır olun. Türkiye’nin en sevdiği isimler tüm bilinmeyenleriyle artık Seda Sayan’la stüdyosuna gelecek. Değişim isteyenler moda bölümünde adeta baştan yaratılacak.

Magazin köşesinde alanındaki uzman isimler ünlüler dünyasında konuşulmadık olay bırakmayacak. Başka hiçbir yerde duymadığınız olaylar “Seda Sayan’la”da masaya yatırılacak. Seda Sayan'la 25 Ocak Perşembe günü saat 15.00'da izleyici ile buluşacak.

NİHAT DOĞAN, SEDA SAYAN'IN KONUĞU OLACAK

Nihat Doğan, Seda Sayan’a konuk oluyor. Seda Sayan ve Nihat Doğan’ın 12 yıl sonra bir araya geldiği bu özel programda ayrıca Yazar ve Sağlıklı Yaşam Koçu Ece Vahapoğlu ile Gazeteci Pelin Çini de konuk oluyor.

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Seda Sayanla ne zaman başlayacak

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