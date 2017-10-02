Seda Sayan: Tayt da giyse o benim aslanım

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Sayan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Program çok iyi geri dönüşler alıyor ancak yanlış bir algı oluştu. Sanki sadece cinayet ve kayıp olayları ele alınıyor gibi bir algı var. Oysa benim senelerce yaptığım sabah programından bir farkı yok. “