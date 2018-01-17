Hürriyet’de yer alan habere göre, bir süredir hastanede kanser tedavisi görmekte olan ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş’ı yakınları ve sanatçı dostları yalnız bırakmıyor. Hafta başında Belkıs Akkale’nin ziyaret ettiği Nuray Hafiftaş’ın dünkü ziyaretçisi ise Seda Sayan’dı.



Programı sonrası akşam saatlerinde ziyaret için hastaneye gelen Seda Sayan, arkadaşı Nuray Hafiftaş ile uzun uzun sohbet etti. Her zaman kendisinin yanında olduklarını ifade eden Seda Sayan, Nuray Hafiftaş ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini sundu.





Sanatçı Hafiftaş’ın bir diğer ziyaretçisi ise Ceylan’dı. Ziyareti ile moral veren Ceylan, bir süre sohbet ettikten sonra daha sık ziyarete geleceğini, arkadaşını hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını ifade etti

Nuray Hafiftaş’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan doktoru Prof. Dr. Hakan Karagöl ise, ilk incelemelere göre karaciğerinde lezyonların gözlendiğini ve hızlı bir şekilde tedavi sürecine başladıklarını ifade etti. “Şu anda Nuray Hanımın bünyesinin tolere edebileceği şekilde tedavi uyguluyoruz. Nasıl fayda göreceğini ise ara değerlendirmeler sonunda anlayacağız. Yaklaşık iki buçuk, üç ay sonra genel bir değerlendirme yaparak hangi seri tedaviyle devam edeceğimize karar vereceğiz.” dedi.

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