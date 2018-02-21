Pazarda sattığı mandalina ve söylediği şarkıyla ünlü olan Veysel Mutlu Show TV ekranlarında yayınlanan Seda Sayan'la programına katıldı. Seda Sayan'la Veysel Mutlu'nun canlı yayında mandalina sattığı o anlar renkli görüntülere sahne oldu.

İşte Seda Sayan'la Veysel Mutlu'nun mandalinalı düeti: