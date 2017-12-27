HT Magazin’de yer alan habere göre, Yunanistan’da birlikte sahne aldıktan sonra yurda dönen ikiliden Sayan, yılbaşında çalışmayacağını dile getirdi ve Yunanistan’dan ünlü bir şarkıcıyı misafir edeceklerini söyledi.



Seda Sayan

Cefi

Cafer Tayuk