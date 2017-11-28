Seda Sayan’dan barışma iddiasına yanıt

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; düğün çıkışında gazetecilerle sohbet eden Sayan, 1.5 ay önce ayrıldığı Murat Karabova ile bir restoranda eğlendiği ve ilişkinin yeniden başladığı iddialarına yanıt verdi: Şu anda kalbim boş. O gün Ebru Gündeş'i dinlemeye gittik ama yer bulamadık. Murat Bey de bizi kendisine ait olan yerde ağırladı. Olay budur.



Sayan, kıskançlık yüzünden ayrıldığı Karabova'yla yeniden bir araya gelmediğini söylese de, ikilinin aynı masada hayli samimi şekilde eğlenmesi, aşkın kaldığı yerden devam ettiği şeklinde yorumlandı.

Seda Sayan

Cefi