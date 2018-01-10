“Seda Sayan’la”da eğlenceli, kıpır kıpır ve keyifli bir şova hazır olun! Türkiye’nin en sevdiği isimler tüm bilinmeyenleriyle artık Seda Sayan’la stüdyosuna gelecek! Değişim isteyenler moda bölümünde adeta baştan yaratılacak.

Magazin köşesinde alanındaki uzman isimler ünlüler dünyasında konuşulmadık olay bırakmayacak. Başka hiçbir yerde duymadığınız olaylar “Seda Sayan’la”da masaya yatırılacak.

Sahnelerin güçlü sesi İrem Derici, Seda Sayan’ın bugünkü konuğu oluyor. Şarkılarıyla olduğu kadar son dönemde verdiği kilolar ve yaşadığı hastalıklarla da gündemden düşmeyen İrem Derici birbirinden özel açıklamalarıyla “Seda Sayan’la”da!

Yeni yılın ilk magazin bombası! Aylar süren suskunluğunu Seda Sayan için bozan İmparator İbrahim Tatlıses kiminle evleniyor, Ebru Gündeş’e neden küs? Hepsi ve daha fazlası “Seda Sayan’la”da yanıt buluyor!

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Seda Sayan’la, 10 Ocak Çarşamba canlı yayınla saat 15.00’te Show TV’de!

Seda Sayan’la

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