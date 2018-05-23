Sosyal medya üzerinde şarkıları binlerce kez dinlenen Seda Sular'ın operasyon kapsamında Esenyurt'ta rezidans dairede gözaltına alındığı belirtildi. Peki Seda Tripkolic adıyla tanınan Seda Sular kimdir? Nerelidir , kaç yaşındadır? İşte detaylar...



SEDA SULAR(TRİPKOLİC) KİMDİR?



24/11/1989 yılında dünyaya gelen Seda Sular Pendik'te doğmuştur. "Gözlerinin Yeşilini Özledim" isimli parça ile harika bir çıkış yakalayan sanatçı Seda Tripkolic uzun süredir müzik piyasasında sessizliğini sürdürmekteydi. Bir ara "Seda Tripkolic öldü mü?" soruları ile gündemde kalan ve ailesinin kızlarının 10 gündür kayıp olduğunu bildirmeleri ile hayranları uzun süre kendisinde haber alamamıştı. Ancak öldüğü iddiaları asılsız çıktı. Resmi instagram hesabı ile hayranları ile sıkça görüşmeye devam eden Seda Tripkolic baba tarafından aslen Diyarbakır Ergani’lidir

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