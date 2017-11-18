Seda Üren'e 500 bin liralık doğum günü sürprizi!

4 | 11

Yaklaşık 500 bin TL değerindeki lüks arabasından inerek muhabirlerin sorularını yanıtlayan Üren, "İki oğlumun doğum günleri kasım ayı içerisinde. Eşim de sürpriz yaptı. 'Bana dünyalar güzeli iki evlat verdin' diyerek bu arabayı hediye etti. Son derece mutluyuz. Mükemmel giden bir evliliğim var" dedi.