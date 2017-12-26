Seda Sayan ve Uğur Arslan’a konusunda uzman, Türkiye’nin en tecrübeli muhabir ve kameramanlarından oluşan güçlü haber kadrosu ve istihbarat ekibi eşlik ediyor. Global Yapım tarafından hazırlanan programda Seda Sayan ve Uğur Arslan, stüdyodaki konuklarıyla her gün faili meçhul cinayetleri çözmeye çalışıyor, kayıpların izini sürüyor ve güncel polisiye olayları canlı bağlantılarla adım adım izleyerek seyirciye aktarıyor.

29 yıl önce bebekken sokağa bırakılan Kübra'nın gerçek annesi kim? “Kübra'nın annesi ben olabilirim” diyen Meryem Hanım ve Kübra arasındaki DNA testi bugün açıklanıyor! DNA testinden hangi sonuç çıkacak? 29 yıllık sır sona erecek mi, Meryem Hanım, Kübra'nın gerçek annesi mi?

Seda ve Uğur’la çözülmedik cinayet, aydınlanmayan olay kalmayacak. Seda ve Uğur’la, 27 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’te Show TV’de!

Seda ve Uğurla

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