Kendisine ait internet sitesinde yazdığı yazıda, "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzalayan akademisyenleri tehdit ettiği gerekçesiyle 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sedat Peker'in davasında sona gelindi.

"Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız" sözü nedeniyle yargılanan Peker'i avukatı savundu. Yazının uyarı mahiyetinde olduğunu belirterek, "'Kanlarında duş alacağız' ifadesini gerçek anlamda kullanmadığı, kanlarıyla duş alıp fiilen böyle bir durumu gerçekleştirdiğini kast etmediği açıktır" dedi.

Sanık avukatlarına esas hakkında beyanda bulunmaları için süre verilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; 1128 akademisyen tarafından imzalanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisinde imzası bulunan akademisyenlere yönelik "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız" diyerek tehdit ettiği iddiasıyla akademisyenlerin suç duyurusu üzerine Sedat Peker hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.



" 'KANLARI İLE DUŞ AŞACAĞIZ' İFADESİ MAKUL GÖSTERİLEMEZ"

Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bazı müşteki akademisyenler katılırken, tutuksuz sanık Sedat Peker duruşmaya gelmedi. Celse arası hakkındaki zorla getirme kararı doğrultusunda Peker'in ifadesinin alınmasına akademisyenlerin avukatları tepki gösterdi. Avukat Oya Meriç Eyüboğlu, bu nedenle sanığa doğrudan soru sorma haklarını kullanamadıklarını belirtti. Sanık Sedat Peker'in avukatlarının ifade özgürlüğünü kullandığına dair mahkemeye sundukları dilekçeleri kabul etmediklerini söyleyen Eyüboğlu, "'Kanları ile duş alacağız' ifadesinin makul gösterilmesi mümkün değildir" dedi.



"İFADESİ GERÇEK MANADA DEĞİL"

Peker'in avukatlarından Turgay Özdoğan ise imzalanan bildirinin içeriğinde terör örgütleri lehine övücü ifadeler bulunduğunu belirterek, "Müvekkilim bu bildirgenin içeriğine tepki olarak söz konusu yazıyı ele almıştır. Bu örgütlere destek verilmemesi gerektiğini dile getirerek devletin ortadan kalkması halinde olası durumlara vurgu yapmıştır. Uyarı mahiyetindedir. 'Kanlarında duş alacağız' ifadesini gerçek anlamda kullanmadığı, kanlarıyla duş alıp fiilen böyle bir durumu gerçekleştirdiğini kast etmediği açıktır" diye konuştu.



Sanık avukatlarına esas hakkında beyanda bulunmaları için süre verilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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