Sedat Peker zorla getirildiği davada ifade verdi

Kendisine ait internet sitesi üzerinde yazdığı yazıda, "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzalayan akademisyenleri tehdit ettiği gerekçesiyle dava açılan ve dava kapsamında hakkında zorla getirme kararı bulunan Sedat Peker ifade verdi. Peker ifadesinde suçlamayı kabul etmeyerek yazısının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini istedi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, 1128 akademisyen tarafından imzalanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisinde imzası bulunan akademisyenlere yönelik "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız" diyen Sedat Peker hakkında, akademisyenlerin suç duyurusu üzerine "tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



"YAZI, ELEŞTİRİ ANLAMINDADIR"

Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında hakkında zorla getirme kararı bulunan Sedat Peker geçen gün adliyeye avukatlarıyla birlikte gelerek ifade verdi. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Peker, şirket sahibi olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi. Suça konu yazının kendisine ait internet sitesinde kendi iradesiyle yayınlandığnı söyleyen Peker, suç işleme kastının olmadığını ve yazının eleştiri anlamında yazıldığını belirtti. Akademisyenlerce imzalanan bildirinin içeriğine tepki duyduğu için akademisyenleri uyarma amaçlı karşı yazı yazdığını ifade eden Peker, yazsının içeriğiyle kavram teorisi oluşturduğunu öne sürdü.



"DURUM TESPİTİ YAPTIM"

Yazılarının bir öngörü içerdiğini anlatan Sedat Peker, durum tespiti yaptığını ve kimseyi hedef göstermediğini kaydetti. Yazısının düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini idida eden Peker, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatını istedi. Mahkeme ifadesi alınan sanık hakkındaki zorla getirme kararının kaldırılmasına karar verdi.

Sedat Peker