Seddülbahir'de restorasyon çalışmaları başladı

Çanakkale’de tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki doğal şartlarla zarar gören Seddülbahir Kalesi’nde 102 yıl sonra ilk kez restorasyon çalışmaları başladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Çanakkale Boğazı’nı geçmek isteyen itilaf devletlerinin ilk bombaladığı yer olan Seddülbahir Kalesi zamanla hasar gördü. İlk şehitlerin de verildiği kalede Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarının yüzde 90’ı tamamlandı. 2020 yılında tamamlanması planlanan çalışmaların yaklaşık 40 milyon TL’ye mal olacağı belirtildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, amaçlarının kaleyi aslına uygun şekilde restore ederek, tarihi dokuyu hissettirecek şekilde ziyarete açmak olduğunu söyledi.