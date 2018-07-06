Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti Fethiye'de

Sedef Avcı ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kıvanç Kasabalı, Fethiye'de tatil yapıyor. Ünlü çift, tatil karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı