Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şok oldular

6 Mart 2017 tarihinde rahatsızlanan 4 çocuk annesi Zeliha Üstündağ, komşularına ait otomobille Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Burada kalbi durduğu belirlenen Zeliha Üstündağ yapılan müdahale ile yaşama döndürüldü. DHA'nın haberine göre, bir süre sonra Dalaman Devlet Hastanesi'ne sevkine karar verilen Üstündağ 112 görevlileri tarafından yataktan sedyeye alınarak ambulansa götürüldü ve Dalaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Üstündağ, burada 15 gün kaldığı yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Zeliha Üstündağ'ın ölüm raporuna solunum yetmezliğinden öldüğü yazıldı. Üstündağ, İstanbul Gaziosmanpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hayatını kaybeden Üstündağ'ın ambulansa taşınırken sedyeden düşürüldüğü ise bir ay sonra gelen bir telefon ihbarının ardından güvenlik kameralarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Ortaca Kaymakamlığı idari personel hakkında soruşturma izni vermedi. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma izni verilmemesine itiraz edildi. Aydın Bölge İdare Mahkemesi'nin, Ortaca Kaymakamlığı'nın idari personel hakkında soruşturma izni vermemesine ilişkin kararı bozdu. Kararın bozulmasının ardından Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servis görevlileri U.I, N.Ö, E.S. hakkında hastayı sedyeden düşürdükleri ve yaralanmasına sebep oldukları, F.K., ve M.M. hakkında ise olayı aileden sakladıkları iddiasıyla Ortaca Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bölge İdare Mahkemesi'nin, idari personel hakkında soruşturma izni vermemesinin ardından bir gelişme daha yaşandı. Adli Tıp Kurumu, Zeliha Üstündağ'ın mezarının açılmasına karar verdi. Adli Tıp Kurumu tarafından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıda, kişiye ölüm sonrası otopsi yapılmamış olduğundan sedyeden düşme sonucu travma meydana gelip gelmediğinin tespiti için fethi kabir işlemi yapılması ve otopsi raporunun kendilerine gönderilmesini istedi.

Zeliha Üstündağ'ın kızı Ayşegül Üstündağ Varna, "Annemin ölümüyle ilgili düşmeden dolayı sağlıkçıların bir ihmali var mı bunu öğrenmek istiyorum. Benim başka da bir isteğim yok Önümüzdeki günlerde mezar açılarak gerekli işlemler yapılacak" dedi. Üstündağ'ın mezarının yarın (Salı) öğlen sonra açılarak, gerekli incelemenin yapılacağı bildirildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER