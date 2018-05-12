Bir filmi film yapan “Yönetmenliği, oyunculuğu ve senaryosu kadar müziğidir de” diye düşünüyorsanız bu konsept tam size göre. Görsel olarak fantastik bir evren sunan Harry Potter’ın müzikleri de bir popüler kültür öğesi olmayı başardı. John Williams’ın müziklerini yaptığı, J.K. Rowling’in yarattığı Harry Potter efsanesini Zorlu PSM’nin Movies in Concert kapsamında hem izleyebilecek hem de canlı orkestrayla bu etkileyici konseri dinleyebileceksiniz. Üstelik şef sizden tezahürat yapmanızı da bekliyor! HT Cumartesi'dan Mete Aker'in haberi...

İstanbul’daki seyirciler nelerle karşılaşacak?

Filmin tüm orkestra düzenlemesini çalıyoruz. Müzik filmden kaldırıldı, böylece insanlar filmi büyük ekranda görecekler, diyaloğu ve efektleri duyacaklar ama biz tam bir senfoni orkestrası ile orkestra düzenlemesini çalacağız!

Bu işin bir parçası olmak sizi nasıl hissettiriyor?

İstanbul’a dönmek büyük bir heyecan ve bu harika film müziğini İstanbul izleyicimize taşımaktan mutluluk duyuyoruz.

En çok önem verdiğiniz nokta nedir?

Orkestranın, ekrandaki filmle mükemmel bir zamanlamayla ilerlediğinden emin olmalıyım. Müzisyenlerin metronom özelliğine sahip olmayan kulaklıkları var, bu yüzden her şeyin birbirine uyduğundan ve kulağa harika geldiğinden emin olmak bana düşüyor.

Harry Potter gibi fantastik yapımlar ilginizi çekiyor mu? Böyle bir yapımın içinde yer alınca fark ne oluyor?

Harry Potter filmlerinin müziği gerçekten büyülü. John Williams besteci olarak tam bir dâhi ve bunlar en iyi yapımları arasında.

Filmi kaç kez izlediniz?

Filmi pek çok kez izledim. Ancak bunu yönetmeye başlamadan önce birçok kez izlemiştim çünkü zaten büyük bir hayranıydım.

Hayranı olduğunuz bu filmde, favori sahneniz hangisi?

Uçan araba sahnesini seviyorum. Dram ve belirsizlik dolu... Komedi de var. Sahnenin sonunda Şamarcı Söğüt çok şiddetli ve arabanın kendine ait bir zihni olması ilgi çekici.

Türkiye’deki çocuklar da Harry Potter’ı çok seviyor. Nedeni sizce ne olabilir?

Hikâyenin evrensel bir kalitesi var. Sihir dolu ve bence tüm çocuklar ana karakterlerden biriyle ya da onların farklı yönleriyle tanımlama eğilimindeler.

‘MÜZİKLER ZEKİCE TASARLANMIŞ’

Sizi bu işte farklı kılan nedir?

Bu benim söyleyebileceğim bir şey değil. İzleyenler, önümdeki orkestradan çıkan müzik hakkında güzel şeyler söyledikleri için mutluyum.



Farklı müzik tarzlarında tecrübeniz var. Balede de... Bu size neler kattı?

Farklı tarzların birbirini beslediğini görüyorum. Kayıt stüdyosunda yaptığım iş, canlı performanslar, besteci ve aranjör olarak çalışmam, hepsi müzik yapmanın farklı yönlerinde yardımcı oluyor.

Neler dinliyorsunuz?

Rahmaninov’u, elbette Bach’ı, Mozart’ı, Beethoven’ı... Chopin’i ve Çaykovski’yi de seviyorum. Beatles, Billy Joel dinlerim. İnsanlar bana hangi müziği sevdiğimi sorduğunda “İyi müzik” deme eğilimindeyim. Aslında her türde iyi müzikler var.

Peki nelerden ilham alıyorsunuz?

Ailemden...

En özgür hangi sanat dalında hissediyorsunuz?

John Williams’ın film müziğini yönetmeyi çok seviyorum. Çok iyi hazırlanmış ve zekice tasarlanmış, ayrıca filme de çok uygun.

Seyircilere bir mesajınız var mı?

Tüm favori karakterleriniz için bolca gürültü ve tezahürat yapın. İyi eğlenceler!

Harry Potter ve Sırlar Odası in Concert 19-20 Mayıs’ta Zorlu PSM’de.