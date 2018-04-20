Küçükçekmece Sefaköy'de bir gecekonduda çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybederken, eşi hafif yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay, Küçükçekmece Sefaköy Gültepe Mahallesi Mor Sokak'ta meydana geldi. Nuri ve Yeter Gülece çiftinin yaşadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, sağlık, ve polis ekiplerine bildirdi. Yaşlı çiftin yardımına koşan vatandaşlar, Yeter Gülece'yi yanan evden dışarı çıkartmayı başardı. Ancak alevlerin kısa sürede bütün evi sarması nedeniyle Nuri Gülece kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Soğutma çalışmaları esnasında talihsiz adamın cesedine ulaşıldı. Gülece'nin cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartılarak Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yangından küçük sıyrıklarla kurtulan Yeter Gülece ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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