Sefer Görev Emri sorgulama hizmeti e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sefer Görev Emri" sözlerinden sonra milyonlarca kişi e-Devlet'e akın etti. Peki Emri sorgulama hizmeti e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SEFER GÖREV EMRİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Sefer Görev Emri için şunları söyledi:

"İhtiyaç olduğu anda, bizler emir komuta zinciri içinde, hiç endişe etmeyin, sefer görev emri çıktığı anda başta şahsım olmak üzere hep birlikte yola çıkarız." dedi.

SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sefer Görev Emri sorgulama hizmeti için ilk önce "https://giris.turkiye.gov.tr/" adresine girerek kullanıcı girişi yapmanız gerekir. Kullanıcı adınız ve e-Devlet şifrenizi giriniz.

Anasayfada bulunan arama butonuna "sefer" yazmanız yeterli olacaktır. Buradan Sefer Görev Emri sorgulama sayfasına ulaşmanız mümkün olacaktır. Sefer yazdıktan sonra aşağıda ilk gelen arama sonucuna tıklamanız gereklidir.

Sorgulama yaptığınız zaman "Sefer Görev Emri sorgulama" sonucunuz ekrana yansır. Herhangi bir görev emri yoksa bu şekilde uyarı alacaksınız.

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SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Sefer Görev Emri, daha önceden askerlik görevini tamamlayan bireylerin, milli seferberlik gibi durumlarda yeniden askerlik görevine çağırılması anlamına gelmektedir. Sefer Görev Emri ile ilgili tüm duyurular Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

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