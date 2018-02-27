Sefer Görev Emri sorgulama işlemi için vatandaşlar e-Devlet'e akın ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında "Sefer Görev Emri olanlar hazır olsun" demesi üzerine Sefer Görev Emri için araştırmalar başlamıştı. Vatandaşlar, Sefer Görev Emri durumlarının olup olmadığını öğrenmek için de e-Devlet'te yer alan sorgulama ekranına giriş yapmaya başladı. Peki Sefer Görev Emri sorgulama nasıl yapılır?

SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sefer Görev Emri sorgulama işlemi, birçok kamu hizmetinin yapıldığı e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bu işlem için ilk olarak e-Devlet'in internet sitesine (www.turkiye.gov.tr) giriş yapmak gerekmektedir. Daha sonrasında sisteme giriş yapılması gerekiyor. Sisteme giriş için e-Devlet şifresi, T.C. Kimlik Kart, mobil imza, e-İmza veya internet bankacılığı gibi seçenekler kullanılabilir.

e-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sisteme giriş yapan vatandaşlar, daha sonrasında arama kutucuğuna "Sefer Görev Emri sorgulama" yazarak Sefer Görev Emri ekranına ulaşabilirler. Bu ekranda Sefer Görev Emri durumu hakkında bilgi mesajı yer alacaktır.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BOZDAĞ'DAN "SEFER GÖREV EMRİ" AÇIKLAMASI

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Sefer Görev Emri açıklaması. Bozdağ, yaptığı açıklamada "Şu anda ihtiyaç olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız o açıklamasında da açıklıyor. Bu desteklere teşekkür ve gitme isteğine karşı verilen bir cevaptır. Şu anda sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç yoktur." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Sefer Görev Emri için şunları söyledi:

"İhtiyaç olduğu anda, bizler emir komuta zinciri içinde, hiç endişe etmeyin, sefer görev emri çıktığı anda başta şahsım olmak üzere hep birlikte yola çıkarız." dedi.

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