Şeftali yerini büyükbaş hayvana kaptırdı

Bazı içecek firmalarının aroması dolayısıyla meyve sularına karıştırmak üzere özellikle tercih ettiği Kepsut şeftalisinin üreticileri, son yıllarda çiçeklenme ve meyve oluşumu döneminde yaşanan don yüzünden beklediği ürünü alamadı.
Don yüzünden ağaçların zarar görmesinin yanı sıra bahçesinden neredeyse hiç ürün toplayamayan şeftali üreticisi, farklı ürünlere yönelerek ağaçlarını kökletti. Birçok üreticinin hayvancılık yapmaya başladığı ilçede şeftali ağaçlarının bulunduğu geniş alanlarda şimdi mısır, yonca ve arpa gibi ürünler üretiliyor.
Kepsut Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sacit Karakuzu, AA muhabirine, 10 yıl öncesine kadar şeftalisi ile tanınan ilçede festivaller düzenlendiğini söyledi.
Şeftalinin doğal ikilim koşullarından çok etkilendiğini ve soğuğa karşı hassas olduğunu vurgulayan Karakuzu, üreticinin don ve benzeri koşullar nedeniyle ürün alamayacak duruma gelince şeftaliden uzaklaştığını anlattı.
Karakuzu, 10 yıl önce yaklaşık 3 bin dönüm şeftali bahçesi bulunan ilçede şimdilerde bu alanın 400 dönüme kadar gerilediğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bunda en büyük etkenlerden birisi, yoğun şekilde artan büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve vatandaşların da bundan daha fazla kar elde etmesi. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin artmasıyla mısır ve yonca üretimine de yöneldi üretici. Şeftali bahçelerimiz azalmaya başladı. Özellikle iki yıl önce ciddi bir don olayı yaşandı ve şeftali bahçelerinden vatandaş verim elde edemedi. Bir yıl boyunca bakımı, emeği boşa gitti. Bundan dolayı şeftali ağaçları sökülmeye başlandı."
- Hayvancılıkta yüzde 50 büyüme
Karakuzu, devletin hayvancılığa verdiği önemin de bunda etkili olduğuna dikkati çekerek, bu sayede ilçede geçim sıkıntısı yaşanmasının önüne geçildiğini aktardı.
Şimdilerde özelikle büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde eskiye oranla yüzde 50 büyüme yakalandığını vurgulayan Karakuzu, şunları kaydetti:
"Şimdilerde ilçede artan hayvancılık ile birlikte büyükbaş hayvan varlığı 20 binden 30 bine yükseldi. Bundan dolayı ortaya çıkan kaba yem açığı meydana geldi. Çiftçi getirisi daha yüksek olan mısır ve yonca ekmeye başladı. Bu da şeftali bahçelerinin azalmasına neden oldu. Önceden şeftali ile anılan ilçe şimdi kırmızı eti ve sütüyle biliniyor. İlçemizin geçim kaynağı bakanlığımızın desteğiyle hayvancılık sektörüne kayıyor."
İlçede daha önce şeftali üreten Cevdet Dönmez, fiyatların düşmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ağaçlarını söktüğünü belirterek, "Hayvancılıkla duyulur olduk. Hayvancılık artınca ilçemizde bizler de mısır ve yonca gibi ürünlerin üretimine yöneldik." dedi.
Üretici Mehmet Ali Toker ise şeftali kazandırmadığı için hayvancılığın ön plana çıktığını ifade ederek, "Şimdi şeftali yerine hayvan yemi olacak bitkileri ekiyoruz. Bu daha iyi kazandırıyor. Bunların fazla riski yok." diye konuştu.
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