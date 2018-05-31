Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılan ve sigorta acentesi olarak çalışmak isteyen adayların katıldığı SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Peki, SEGEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2018 SEGEM sınav sonuçları ekranı...

SEGEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 20 Mayıs'ta 7 il merkezinde gerçekleştirildi. Adayların merakla beklediği SEGEM sınav sonuçları 30 Mayıs'ta açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına, http://www.segem.org.tr/SinavSonuclari.asp bölümünden T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yapabilecekler.

SEGEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Sınavda, 100 üzerinden en az 60 alan her aday, sertifika almaya hak kazanacak. Sınav sonuçları SEGEM internet sitesinin “Sınav Sonuçları” bölümünden açıklandı. Adaylar Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Sertifikasını, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 180 gün boyunca “Sınav Sonuçlarım” bölümünden görüntüleyebilecek ve bu alandan yazdırabilecek.

Üçüncü Seviye Sınavlarını başarı ile tamamlayan Aktüer adaylarının, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirlenen gerekli nitelik ve şartları taşıdıklarını gösterir aşağıdaki belgeleri SEGEM’e iletmeleri gerekmektedir.



Başvuru dilekçesi (Dilekçede yazışma adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

Diploma Fotokopisi

Mesleki Tecrübeye İlişkin Belge

Sınav Başarı Belgesi

T.C. Kimlik Fotokopisi

Arşiv Kaydını içerir Adli Sicil Kaydını gösterir belge

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