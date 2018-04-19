Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından 2017 yılının Aralık ayında yapılan sınavın sonuçları için bekleyiş sona erdi ve SEGEM sınav sonuçları erişime açıldı. Kurumun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sınav sonuçlarının erişime açıldığı ve adayların sınav sonuçlarını görüntüleyebildiği belirtildi. Peki SEGEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte SEGEM sınav sonuçları sorgulama ekranı...
SEGEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
SEGEM tarafından yayınlanan açıklamada "15/08/2007 tarih ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aktüerler Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) ilgili hükümleri uyarınca yılda en az bir kez açılması öngörülen Aktüerlik Sınavları, kamuoyuna açıklanan takvim dâhilinde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, 2017 yılı Üçüncü Seviye Sınavları 2-3-9-10 ve 16 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir." denildi.
Adaylar, SEGEM sınav sonuçları için Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)'nin resmi internet sayfasından T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yapmalıdır.
SEGEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Üçüncü Seviye Sınavlarını başarı ile tamamlayan Aktüer adaylarının, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirlenen gerekli nitelik ve şartları taşıdıklarını gösterir aşağıdaki belgeleri SEGEM’e iletmeleri gerekmektedir.
• Başvuru dilekçesi (Dilekçede yazışma adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
• Diploma Fotokopisi
• Mesleki Tecrübeye İlişkin Belge
• Sınav Başarı Belgesi
• T.C. Kimlik Fotokopisi
• Arşiv Kaydını içerir Adli Sicil Kaydını gösterir belge
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.