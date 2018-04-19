Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından 2017 yılının Aralık ayında yapılan sınavın sonuçları için bekleyiş sona erdi ve SEGEM sınav sonuçları erişime açıldı. Kurumun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sınav sonuçlarının erişime açıldığı ve adayların sınav sonuçlarını görüntüleyebildiği belirtildi. Peki SEGEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte SEGEM sınav sonuçları sorgulama ekranı...

SEGEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

SEGEM tarafından yayınlanan açıklamada "15/08/2007 tarih ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aktüerler Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) ilgili hükümleri uyarınca yılda en az bir kez açılması öngörülen Aktüerlik Sınavları, kamuoyuna açıklanan takvim dâhilinde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, 2017 yılı Üçüncü Seviye Sınavları 2-3-9-10 ve 16 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir." denildi.

Adaylar, SEGEM sınav sonuçları için Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)'nin resmi internet sayfasından T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yapmalıdır.

SEGEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üçüncü Seviye Sınavlarını başarı ile tamamlayan Aktüer adaylarının, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirlenen gerekli nitelik ve şartları taşıdıklarını gösterir aşağıdaki belgeleri SEGEM’e iletmeleri gerekmektedir.

• Başvuru dilekçesi (Dilekçede yazışma adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

• Diploma Fotokopisi

• Mesleki Tecrübeye İlişkin Belge

• Sınav Başarı Belgesi

• T.C. Kimlik Fotokopisi

• Arşiv Kaydını içerir Adli Sicil Kaydını gösterir belge

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