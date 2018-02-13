Mehmetçik Vakfının internet sitesindeki açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında, "Utandıran davada avukat da harekete geçti. Mehmetçik Vakfına bağış yaptı" şeklinde haberler yer aldığı ifade edildi.

"AYNI GÜN İADE EDİLDİ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın icrası sırasında ilk şehidimiz olan Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan adına, 2009'da karıştığı trafik kazasından dolayı başlatılan icra takibi sebebiyle şehadet sonrası aziz şehidimizin emekli ikramiyesinden avukatlık vekalet ücreti olarak kesilen ve karşı tarafın avukatı Emine Gün tarafından vakfın internet sayfası üzerinden, kredi kartından 12 Şubat'ta saat 13.48'de, şehidimiz adına vakfımıza bağış olarak yatırılan 18 bin liranın, Mehmetçik Vakfı tarafından kabulü uygun bulunmamış ve aynı gün saat 17.08'de bağışı yapan şahsın kredi kartına iade edilmiştir."

HACİZ İŞLEMİNİN 2009'DA BAŞLADIĞINI BELİRTMİŞTİ

Şehit Özalkan'ın Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 2009'da iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası nedeniyle maaşına haciz konmasıyla ilgili haberin basında yer almasının ardından, davacı tarafın avukatı Emine Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, haciz işleminin 2009'da başlatıldığını belirtmişti.

Trafik kazasında iki müvekkilinin yararlanmasından kaynaklı maddi, manevi tazminat davası açıldığını ve dava sonucunda icra takibi başlatıldığını belirten Gün, şunları kaydetti:

"Şehit olmadan önce maaşına ve aracına haciz konulmuştu. Kendisi dosya borcunu ödeyeceği yönünde bizimle diyalog içerisindeydi fakat bu talihsizlik gerçekleştikten sonra ben dosyadan herhangi bir para tahsilatı yapmadım. Haciz işlemlerinin taleplerinin yenilenmesi müvekkilimizle alakalıdır. Aile daha sonra müvekkillerimle görüştü, anlaşarak dosyayı kapattılar. Ben dosyada herhangi bir hesaplattırma da yapmadım. Bu, ailenin talebi üzerine borç ödemek üzerine bir talepti. Arkasından ailesi Yerköy'e gelip icra müdürlüğünden dosyayı çıkarttırıp avukatlar kanalıya dosyayı kapattılar, müvekkillerim imza atıp parasını aldı."

Gün, dosya kapsamında daha önce aldığı 18 bin liralık vekalet ücretini de şehit ailesinin istediği bir yere bağışlamak istediğini bildirdi.

DAVACI AVUKATINI SUÇLADI

Söz konusu kazayla ilgili davacı durumdaki Serkan Saçan da haciz yenileme işleminin kendi bilgisi dışında gerçekleştiğini öne sürdü.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ikamet eden Saçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2009'da meydana gelen kaza sonrasında başlayan dava sürecinin 21 ay önce sonuçlandığını söyledi.

Trafik kazasında kendi aracının da Musa Özalkan'ın aracının da kiralık olduğunu aktaran Saçan, aracının masrafları karşılanmadığı için dava açtıklarını, bunun sonucunda iki tarafın maaşına da haciz konduğunu kaydetti.

Davanın anlaşmayla sonuçlanması için Özalkan ile görüşme halinde olduklarını aktaran Saçan, şöyle konuştu:

"Dava 21 ay önce tamamlandı. Avukatım Musa'nın maaşına icra koydu. Benim maaşıma da Musa'nın avukatı icra koydu. 21 aydır maaşımızdan para kesiliyordu. Avukat 21 aydır para alıyormuş ve bu parayı avukat kendi dosya masrafı olarak kullanıyor. Ben oradan bir kuruş bile almadım. Musa'nın Bolu'da olduğunu biliyordum, Afrin'e gitmiş. Şehit olduğunu bir gün sonra öğrendim. Vekaletim avukatımda olduğu için, avukatım şehit olduğunu duyar duymaz icra dairesine gitmiş, arabasına ve ailesine verilecek şehit parasına icra koymuş, benim bilgim dışında."

Saçan, şehit Özalkan'ın ailesiyle görüştüklerini ve hellalleştiklerini, ailenin avukat ücretini de kendisine verdiğini sözlerine ekledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın maaşına, 2009'da iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası nedeniyle açılan tazminat davası sonucunda haciz konmuş, şehit olmasının ardından haciz işlemi davacı tarafın talebi üzerine yenilenmiş, bunun üzerine şehit ailesinin borcu ödediği öğrenilmişti.

ADALET BAKANLIĞI AVUKAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Adalet Bakanlığı'ndan, Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat Emine Gün hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmişti.

AA'nın aktardığına göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında şehit Özalkan hakkında haciz işlemi başlatıldığına yönelik haberlerin ardından inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, incelemelerin ardından Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olduğunu bildiği halde bir gün sonra emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep ederek, İcra ve İflas Kanunu'nun 53 ile 82/9. maddelerine aykırı davranan Yozgat Barosu'na kayıtlı avukat Emine Gün'e ilişkin Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

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