Şehir fotoğrafçısı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Şehirlerin terk edilmiş bölgeleri, büyük binaların tepeleri gibi gidilmesi tehlikeli ve yasak bölümlerinde yapılan çekimler, başta sosyal medyada olmak üzere insanlar tarafından büyük beğeni topluyor.

Şehir keşfini tehlikeli bir boyuta taşıyan bu akıma gönül veren fotoğrafçı Eric Paul Janssen, fotoğraf çekmek için Chicago’daki lüks bir otelin 20. katına izinsiz çıktı. 44 yaşındaki adam şehri tepeden fotoğrafladığı sırada dengesini kaybetti ve aşağı düştü.

Hayatını kaybeden adamın ailesi, Janssen’in bir şehir turu için Chicago’ya gittiğini ve turun yüzlerce binaya giriş izni verdiğini belirtti.

Otel yetkilileri, Janssen'in otellerinde konaklamadıklarını ve çatıya gizlice çıktığını açıkladı.

Aimee Edmondson, arkadaşının hayat felsefesinin “harika bir hayat yaşa” olduğunu ve çatı katlarından çektiği fotoğrafların onun tutkusu haline geldiğini söyledi.

Janssen, Instagram hesabında terk edilmiş binalardan, yüksek çatı katlarına kadar birçok tehlikeli ve girilmesi yasak yerde çektiği fotoğrafları yayınlıyordu.

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