Artvin’e 38 kilometre uzaktaki Sakalar Köyü’nün Aydınlık Mahallesi, Deriner Barajı’nın suları altında kaldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre mahallede yaşayan 14 ailenin ev ve arazileri kamulaştırıldı.

12 aile büyükbaş hayvanlarını da satarak Artvin şehir merkezinde satın aldıkları apartman dairelerine yerleşti ancak Emine (58) ve emekli Yusuf Bayrak (60) ile Neşe (44) ve emekli İdris Tok (52) çifti, “Şehir hayatı bize göre değil” diyerek köylerini terk etmek istemedi. İki aile köyün üst yamacında ıssız bir alanda satın aldıkları araziye yan yana yeni evler inşa etti.

Aileler, eskiden olduğu gibi tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları köyde doğal bir yaşam sürdürmeye devam ediyor. Birbirleri ile komşuluk eden iki aile ürettiklerini de paylaşıyor. Ailelerin evlenen çocukları da şehirde yaşam sürüyor. Yusuf Bayrak, “Peynirimi, ekmeğimi kendim yapıyorum, sebzemi meyvemi kendim yetiştiriyorum.

Eşimle birlikte şehir yaşantısını değil doğal yaşamı tercih ettik” dedi. Neşe ve İdris Tok çifti de, “Biz şehirde apartman dairesinde yaşayamazdık” diye konuştu. Sakalar Köyü Muhtarı Rıfat Alkan, “Köylerini terk etmedikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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