Şehit Aileleri Derneği'nden Nur Yerlitaş hakkında suç duyurusu, Nur Yerlitaş'a bir şok daha

Şehit Aileleri Derneği, modacı Nur Yerlitaş'ın sosyal medyada yaptığı canlı yayında "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dernek başkanı Mehmet Güner, adliye önünde yaptığı açıklamada "Gece kulüplerinde bu ülkenin sevdalısı olunmaz" dedi.
İHA'nın haberine göre, ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın şehitler üzerine söylediği sözlere bir suç duyurusu da Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği'nden geldi. İstanbul Adalet Sarayı'na giden dernek başkanı ve bazı üyeleri, savcılığa suç duyurusu dilekçesi sunarak Nur Yerlitaş'ın "Hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, devletin askeri ve emniyet teşkilatlarını alenen aşağılamak" suçlarından cezalandırılmasını istedi.
Başkan ve şehit ailesi birkaç üyeden oluşan grup, adliye binasının karşısındaki meydanda bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu. Grup adına konuşan dernek başkanı Mehmet Güner, "Şehit asker çocuğuyum. 18 senedir bu davayı tüm kamuoyuna duyurmak için mücadele ediyoruz. Nur Yerlitaş hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şehitlerimiz siz rahat uyuyunuz. Geride bıraktığınız aileleriniz, kanınızı yerde bırakmayacak. Gece kulüplerinde bu ülkenin sevdalısı olunmaz. Bizler ne diyoruz, 'Canı sağ olsun, oğlumuz şehit oldu ama geride çok vatan evladı var'. Biz bunu söylerken birileri bizim şehitlerimize, 'Ne şehitler mehitler aman' diyor. Kendisini kınıyoruz, lanetliyoruz. Türk milleti şehit aileleri ve gazilerine sahip çıkar. İnşallah bugün de yüce adaletimiz yanımızda olacak" dedi. Avukat Esin Şuekinci ise "Yargısal süreci başlatacağız. Umarım adalet yerini bulur" ifadesini kullandı.
Grup açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunmak üzere adliyeye girdi.
NE OLMUŞTU?
Nur Yerlitaş, Instagram'dan yaptığı canlı yayında, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmış, bu sözler nedeniyle gerek sosyal medyada gerekse sanat camiasında Yerlitaş'a tepkiler yağmıştı. Şarkıcı Demet Akalın, Nur Yerlitaş'ın İntasgram hesabını takibi bırakmış, öte yandan 'Kara Gözlüm' şarkısının klibinde Nur Yerlitaş ile kamera karşısına geçen Serkan Kaya, olay nedeniyle klibi yayınlamaktan vazgeçmişti. Şarkıcı Tuğba Ekinci de önceki gün Nur Yerlitaş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
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