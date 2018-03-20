Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Kadir Dadaş, vatani görevini yaptığı Tunceli'de 2012 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. Şehit Dadaş, memleketinde gözyaşları arasında toprağa verilirken, o sırada ailesi de mahallede ev yaptırdığını gören vatandaşlar destek olarak binayı tamamladı.
O dönem belde olan Karaağaç'ın Belediye Başkanı MHP'li Özkan Yücel, binaya da oturma ruhsatı verdi. Bir süre sonra şikayet üzerine binada imara aykırılık bulunduğu gerekçesiyle Başkan Yücel hakkında dava açıldı. Davada, şehit ailesine yaklaşık 8 bin TL ceza kesilirken, Başkan Özkan Yücel beraat etti. Yücel, şehit ailesine kesilen para cezasını kendi cebinden ödedi ve dosya kapandı.
DHA'nın aktardığına göre; Tekirdağ'ın büyükşehir olmasının ardından Karaağaç, Kapaklı ilçesine bağlanarak mahalleye dönüştü. Dönüşümün ardından tüm hesaplar da Kapaklı Belediyesi'ne devredildi. Bir süre önce Kapaklı Belediyesi memurları alacak verecek evraklarını incelerken, şehit er Kadir Dadaş'ın ağabeyi Birdal Dadaş'ın davadan kaynaklı belediyeye avukatlık ücreti olan toplam 2 bin 523 TL'nin borcu bulunduğunu belirledi.
Belediye avukatları da şehit ağabeyi Birdal Dadaş hakkında icra takibi başlattı. Eve gelen icra takibini gören Birdal Dadaş, paranın 7 gün içinde ödenmesi emri üzerine belediyeye giderek yetkililerle görüştü. Dadaş, "Bu parayı almak için icra takibi yapmanıza gerek yoktu. Bildirseydiniz öderdik" dedi.
BELEDİYE AVUKATINDAN ÖZÜR
Kapaklı Belediyesi'nin şehit ailesini evine haciz işlemi başlatması, ilçede tepkiyle karşılandı. Olayı öğrenenler, şehit ailesinin icra parasını ödemek için belediyeye başvuruda bulundu. Ancak aile bu durumu kabul etmedi.
Olayın ortaya çıkmasının ardından belediye avukatı Gülden Ağırman, yazılı açıklama ile şehit ailesinden özür diledi. Yaklaşık 3,5 yıldır Kapaklı Belediyesi'nde avukat olarak görev yaptığını belirten Ağırman, "Kurumumuzda her gün, yüzlerce dosya işlem görüyor. Kamuoyunda infial yaratan bu icra dosyası da diğer dosyalar gibi kurumumuzda işlem görmüş, benim dikkatsizliğimden ötürü işleme alınarak karşı tarafın şehit ailesi olduğunu bilmeden, kahraman şehidimizin ailesine gönderilmiştir. Konunun ortaya çıkmasının ardından ivedi bir şekilde icra takibi dosyasının tüm masrafları tarafımdan ödenerek dosya tamamen kapatılmıştır. Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu eşi bir kadın olarak, başta şehidimiz Kadir Dadaş'ın hatırası ve ailesi olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını ortaya koyan şehitlerimizden, evlatlarını bu vatana şehit veren ve gözlerini bile kırpmadan 'Vatan Sağ olsun' diyerek tüm Dünyaya örnek bir duruş sergileyen şehit ailelerinden ve aziz Türk milletinden binlerce kez özür diliyorum" dedi.
Ağırman, dikkatsizlikle yapılan bir hatadan ötürü şehit ailelerini ve Kapaklı Belediyesi'ni üzecek bir olayın yaşanmasına sebebiyet vermiş olmasının kendisini derinden yaraladığını ifade etti. Ağırman, "Dikkatsizlikle yapılan bir hata sonucu meydana gelen bu üzücü olay üzerinden siyaset yaparak şahsımı, Kapaklı Belediyesi'ni ve belediye başkanımızı yıpratmak isteyenleri de kamuoyunun vicdanına havale ediyorum" diye konuştu.
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