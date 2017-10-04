Şehit babası ağlayan askerin gözyaşlarını sildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kızılca, son yolculuğuna uğurlandı. Ermenek Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Kızılca'nın cenazesi, helallik alınmak üzere ilçeye bağlı Güneyyurt beldesindeki babaevine getirildi. Burada, şehidin yakınları ve arkadaşları tekbirler getirerek, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Şehidin annesi Fadime ve babası Mustafa Kızılca'nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.





Şehit Uzman Çavuş Kızılca son yolculuğuna uğurlandı









































































Şehit Uzman Çavuş Kızılca son yolculuğuna uğurlandı

"NASIL KIYDILAR TORUNUMA"

Şehidin 97 yaşındaki babannesi Kadriye Kızılca, "Oğlumu bir göreyim. Nasıl kıydılar torunuma. Ne olur bir tanemi, bir göreyim." diye gözyaşı döktü. Yaşlı kadın, bir yakının kucağında şehit torunun tabutuna el sürmesi çevredekileri duygulandırdı. Şehidin cenazesi daha sonra belde meydanındaki Güneyyurt Camisi'ne getirildi. Anne Fadime Kızılca, oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Anne Kızılca'yı yakınları teselli etmeye çalıştı.

ŞEHİT BABASI MEHMETÇİK'İN GÖZYAŞINI SİLDİ

Baba Mustafa Kızılca ise oğlunun fotoğrafına öpüp, "Yakışıklı oğlum benim. Nasıl kıydılar sana." diyerek ağladı. Baba Kızılca'nın sözleri tabutun başında nöbet tutan askeri de ağlattı.

Askerin gözyaşlarını fark eden baba Kızılca, cebinden çıkardığı mendille Mehmetçik'in gözyaşını sildi.

Şehit Kızılca'nın cenazesi, Karaman İl Müfütüsü Muhammet Lutfi Ketenci'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

Törene şehidin akrabaları ve yakınlarının yanı sıra Vali Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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