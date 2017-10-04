Şehit babası ağlayan askerin gözyaşlarını sildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kızılca, son yolculuğuna uğurlandı. Ermenek Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Kızılca'nın cenazesi, helallik alınmak üzere ilçeye bağlı Güneyyurt beldesindeki babaevine getirildi. Burada, şehidin yakınları ve arkadaşları tekbirler getirerek, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Şehidin annesi Fadime ve babası Mustafa Kızılca'nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Şehit Uzman Çavuş Kızılca son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Kızılca son yolculuğuna uğurlandı
"NASIL KIYDILAR TORUNUMA"
Şehidin 97 yaşındaki babannesi Kadriye Kızılca, "Oğlumu bir göreyim. Nasıl kıydılar torunuma. Ne olur bir tanemi, bir göreyim." diye gözyaşı döktü. Yaşlı kadın, bir yakının kucağında şehit torunun tabutuna el sürmesi çevredekileri duygulandırdı. Şehidin cenazesi daha sonra belde meydanındaki Güneyyurt Camisi'ne getirildi. Anne Fadime Kızılca, oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Anne Kızılca'yı yakınları teselli etmeye çalıştı.
ŞEHİT BABASI MEHMETÇİK'İN GÖZYAŞINI SİLDİ
Baba Mustafa Kızılca ise oğlunun fotoğrafına öpüp, "Yakışıklı oğlum benim. Nasıl kıydılar sana." diyerek ağladı. Baba Kızılca'nın sözleri tabutun başında nöbet tutan askeri de ağlattı.
Askerin gözyaşlarını fark eden baba Kızılca, cebinden çıkardığı mendille Mehmetçik'in gözyaşını sildi.
Şehit Kızılca'nın cenazesi, Karaman İl Müfütüsü Muhammet Lutfi Ketenci'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.
Törene şehidin akrabaları ve yakınlarının yanı sıra Vali Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
- mustafa kızılca
- şehit
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 16 dakika öncehani terör bitiyordu00
-
Misafir 19 dakika önceBU MİLLETİ YIKAMAYACAKSINIZ BU DEVLETİ BÖLEMEYECEKSİNİZ EY KAFİRLER00
-
Misafir 22 dakika önceağlama mehmedim kul sormasada bunlarin hesabinı soracak biri var mehmedim00