Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde Afrin şehir merkezini teröristlerden temizledi. Harekat kapsamında 3603 terörist etkisiz hale getirilirken, 46 Mehmetçik şehit oldu. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde büyük bir zafere imza atan Mehmetçik, Afrin şehitlerini de unutmadı. Afrin şehir merkezinde hilal oluşturan birlikler şehitleri anarken, harekatın son şehidi Binbaşı Mithat Dunca'ya özel bir yer ayırdı. 15 Mart'ta yaralanan, 17 Mart günü de tedavi gördüğü hastanede şehit olan 43 yaşındaki Binbaşı Dunca Afrin'de şehit olan en rütbeli askerdi. Şehit Binbaşı, eşi Lütfiye Dunca'ya, "Afrin'i de alıp geleceğim." demişti. Şehit Dunca belki Afrin'in alındığını göremedi ancak emrindeki askerler Dunca'nın sözünü tuttu. Şehadetinden bir gün sonra Afrin'e Türk bayrağını dikmeyi başardı. Habertürk TV, şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın ailesiyle konuştu. Dunca'nın eşi ve kardeşleri, hayatını, tutkularını, son sözlerini, kısacası şehit Mithat Dunca'yı anlattı.

ŞEHİDİN EŞİ LÜTFİYE DUNCA: ORAYI ALIP GELECEĞİM

Şehidin eşi Lütfiye Dunca, "Çok üzgünüz, söylenecek çok şey var. Eşim, canım, canımdan çok sevdiğim kocam vatan için şehit oldu. Şu an biliyorum ki; önce eşim, sonra Türkiye arkamızda. Allah yardımcımız olsun. 99 yılında tanıştık, 2002'de evlendik. 16 yıldır evliydik. Evlendiğimizde Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaydı. O çok gezdi, beni götürmedi. Siirt'e gittik Temmuz'da 1.5 ay önce Afrin'e gitti. Bir daha da gelmedi. Vatan için kendini feda eden bir adamdı. Gitme diyemem. O, onun için doğmuştu. Çok zor... Emekliliğine az bir zaman kalmıştı. Orayı da alıp geleceğim dedi. En son görevini yaptı şehit oldu." diye konuştu.

Binbaşı Dunca'nın görev dışındaki yaşamını anlatan eşi, "Çok sevecen, çok hırslı, inatçı, kendine çok güvenen biriydi. Yapacağım deyip de yapamadığı hiçbir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

"16 YILLIK EVLİLİĞİMDE İLK DEFA HAVAALANINA GİTTİM"

Eşinin alnından öptüğü fotoğrafın hikayesini anlatan Lütfiye Dunca, "6 Şubat'ta Siirt'ten Afrin'e giderken çekildi o fotoğraf. Ben 16 yıllık evliliğimde ilk kez havaalanına gittim. İyi ki de gitmişim. Eşim şehit oldu, o fotoğraflar bize bir anı. Bir daha görememe ihtimalini hiç aklıma getirmemiştim" dedi.

KARDEŞİ METİN DUNCA: DÜĞÜNLERDE BAYRAK VE KUR'AN - HEDİYE EDERDİ

Şehit binbaşının manevi duygulara çok önem verdiğini dile getiren kardeşi Metin Dunca, "Kelimelerle ifade edemem duygularımı. Bazı şeylerin kıymetini kaybettikten sonra anlarsın. Benim kardeşimdi, bu sokaklarda büyüdü. Kendini tamamen vatanına milletine adamış bir insandı. Düğünlere gittiğinde hediyesi bayrak ve Kur'an-ı Kerim'di. İstediğinize sorabilirsiniz. Benim düğünümde de bana bayrak ve Kur'an -ı Kerim hediye etti. Maddiyatın dışında bu maneviyata çok önem verirdi." şeklinde konuştu.