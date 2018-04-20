Bahar aylarının gelmesiyle birlikte saklandıkları mağara ve sığınaklardan çıkmaya hazırlanan PKK’lı teröristlere Amanoslar’daki operasyonun ardından Diyarbakır’da da ağır darbe vuruldu. Kulp kırsalındaki operasyonda, geçen ay bir güvenlik korucusunu şehit eden gruptan 4 terörist öldürüldü.
FİNANS DARBESİ
Diyarbakır’ın Lice, Kulp ve Hani ilçeleri kırsalında bir grup terörist bulunduğu istihbaratının alınması üzerine, akşam saatlerinde bölgeye Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve güvenlik korucuları sevk edilerek, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak operasyonu başlatıldı. Kulp İlçesi Yaylak kezrası kırsalında bir grup PKK’lı terörist tespit edildi. Güvenlik güçlerinin “Teslim ol” çağrılarına teröristlerin silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yaklaşık 1 saat süren çatışmada, 4 PKK’lı terörist öldürüldü.
Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haaberine göre 4 teröristin öldürüldüğü, Kulp İlçesi Yaylak mezrası ile Hani ilçesi Yukarıturalı Köyü Çukur Deresi bölgelerinde yapılan aramalarda, 19 Mart’ta Hani kırsalında teröristler tarafından şehit edilen gönüllü güvenlik korucusu Yaseddin Opçin’in yağmalanan silahının da aralarında bulunduğu 3 Kalaşnikof, 1 M-16, 1 roketatar, 2 el bombası, şarjör ve fişekler, telsizler, kamera, 4 takım keskin nişancı kamuflajı, 1 el dürbünü, 1 mayın/EYP düzeneği, 910 metre mayın/ EYP yapımında kullanılan elektrik kablosu, 1 mayın/ EYP kumandası, mayın/EYP yapımında kullanılan bantlar, 9 piknik tüpü ile çok sayıda giyim, yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirildi.
Narko-terör operasyonları kapsamında da terör örgütü PKK’nın finans kaynağına bir darbe daha vuruldu. 5 bin metrekarelik alanda ekilen 30 bin kök hintkeneviri bulunarak tarlada yakılıp imha edildi. Hintkenevirinin piyasa değerinin 9 milyon TL olduğu belirtildi. Ayrıca yapılan aramalarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
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