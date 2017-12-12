Şırnak'taki Gabar Dağı mevkisinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 21 yaşındaki Sözleşmeli Piyade Er Hacı Mustafa Can için memleketi Mersin'de tören düzenlendi.

Şırnakta'ki 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndaki askeri törenin ardından Can'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Gülnar ilçesine gönderildi.

İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına kadar taşındı.

Şehidin cenazesi, defnedilmek üzere ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki İshaklar köyüne götürüldü.

Bekar olan ve 2 kardeşi bulunan şehit Can'ın ilçede kendisine ev yaptırdığı ve 10 gün sonra izine gelmeyi planladığı öğrenildi.

Şırnak'ta, Gabar Dağı mevkisinde dün yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Sözleşmeli Piyade Er Hacı Mustafa Can şehit olmuştu.

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