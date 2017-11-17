Şehit Er Sefa Kabakkaya, son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak topraklarında arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Er Sefa Kabakkaya ile Piyade Uzman Çavuş Bilal Türkmen gözyaşlarıyla uğurlandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Kenan Taşkın'ın aktardığı bilgilere göre, sözleşmeli Piyade Er Sefa Kabakkaya (25) Ordu'da yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Şehidin cenazesi ilk olarak baba ocağına götürüldü. Oğlunun tabutuna sarılan acılı anne Nurcan Kabakkaya, "Aşkım sen benim ömrümü de alsaydın ya, yavrum beni de alsaydın ya, ben sana canımı seve seve verirdim. Seni böyle mi karşılayacaktım yavrum" diye ağıtlar yaktı. Baba Birol Kabakkaya ayakta durmakta zorluk çekti. Şehit daha sonra Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenin ardından Eskipazar Garnizon Şehitliği'nde defnedildi.

TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Piyade Uzman Çavuş Bilal Türkmen (25) ise Hatay'ın Payas ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için Payas Şehitlik Camisi'nde tören düzenlendi. Anne Elif, baba Mustafa Türkmen ve şehidin kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi Payas Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

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