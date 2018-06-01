Trabzon'un Maçka ilçesinde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 15 yaşındaki Eren Bülbül ile astsubay başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden PKK'lı gruptaki 2 teröristin dün Giresun’un Güce ilçesine bağlı Şabankale Şehitliği mevkiinde ölü ele geçirilmesi bile anne Ayşe Bülbül'ün acısını dindirmeye yetmedi.
Oğlunu şehit eden PKK'lı gruptaki 2 teröristin öldürüldüğünü dün akşam iftar sonrası kendilerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun arayarak bilgi verdiğini belirten anne Ayşe Bülbül, “Ben onun etlerinden yesem yine ne hıncım geçmez, acımı hiçbir şey dindirmez” dedi.
Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Yolgören Mahallesi’nde 11 Ağustos tarihinde terör örgütü mensupları tarafından Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’e saldırı düzenleyen gruptaki 2 PKK’lı terörist dün Giresun’un Güce ilçesine bağlı Şabankale Şehitliği mevkiinde sağlanan sıcak temas sonrası etkisiz hale getirildi. PKK’lı teröristlerin 4 gün içerisinde birçok kez fotokapana yakalanmasının ardından bölgede JÖAK, JÖH ve PÖH ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar sonucu Eren Bülbül’ün şehit olduğu saldırıya katılan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini öğrenen Bülbül ailesi acılarının hiçbir zaman dinmeyeceğini belirtti. İHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun arayarak bilgi verdiği anne Ayşe Bülbül, en büyük acının evlat acısı olduğunu dile getirerek, “Haberleri izledim ancak ne kadar olursa olsun benim yüreğimin acısı hiçbir zaman dinmez. Benim acım bitmez. Geçen sene Ramazan’da oğlum yanımda otururdu bu sene yok. Kaç tane çocuğun olursa olsun her birinin yeri ayrı ayrıdır. Allah evlat acısı kimseye vermesin. En büyük acı evlat acısı. Devletimizden Allah razı olsun bizi bırakmadı. Ancak ne olursa olsun acınla baş başa kalıyorsun. Devlet büyükleri bizi sürekli ararlar, takip ederler” şeklinde konuştu.
Konuşacak kelime bulamadığını kaydeden anne Bülbül, “Bu olaydan sonra bizi Bakanımız aradı. Çok sağolsun Allah razı olsun onlardan. Bakanımız bize orada iki kişinin vurulduğunu söyledi Eren’in katili. Eren’in katili yanımda vurulsa da ben onun etlerinden yesem yine de hıncım geçmez. Ben anayım, benim çocuğumun ne çektiğini nasıl yaşadığını ben biliyorum onu kimse bilemez. Onun için benim acımı hiçbir şey dindirmez. Konuşacak kelime bulamıyorum” diye konuştu.
“CUMHURBAŞKANIMIZ VE BAKANIMIZ SÖZ VERMİŞTİ"
Şehit Eren Bülbül’ün ağabeyi Arif Bülbül ise yüreklerine bir nebze de olsun su serpildiğini vurgulayarak, “Sayın bakanımızın da dediği gibi kardeşimin katillerinden iki tanesi vuruldu. Bizim acımız hiçbir zaman dinmez. Yüreğimize bir nebze olsun biraz su serpildi. En başından beri sayın Cumhurbaşkanımız, sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bize bunun sözünü vermişti. 'Gerekeni yapacağız' diye. Allah hepsinden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, sayın Bakanımızdan, devletimizin bütün fertlerinden Allah razı olsun. Akşam haberlerde izlerken sayın Bakanımız gözyaşlarına boğuldu. Benim kardeşimin acısı benim içimden hiçbir zaman gitmez. Ne olursa olsun gitmez. Eren bizim için çok farklıydı. Yeri hiçbir zaman dolmaz, dolamaz da. Diyecek bir şey bulamıyorum. Geçen sene İstanbul'dan memlekete Ramazan’da geldiğim zaman kardeşimle beraberdim. Bu sen ilk kez onsuz oruç tutuyoruz. Kardeşimle birlikte yanında komutanımız vardı. Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik. Onun da mekanı cennet olsun. Onun da ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum. Ne diyelim vatan sağ olsun” ifadelerini kullandı.
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