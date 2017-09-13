Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan ve bu gece tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er İbrahim Halil Çetinkaya'nın Gaziantep'teki baba ocağına hüzün hakim.



Alınan bilgiye göre, 10 Eylül'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgesine terör örgütü tarafından yapılan havan saldırısında yaralanarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan piyade sözleşmeli er İbrahim Halil Çetinkaya, gece yarısı kurtarılamayarak şehit oldu.



Şehit haberinin ardından belediye ekipleri Çetinkaya'nın merkez Şehitkamil ilçesindeki baba ocağına taziye çadırı kurdu, evin bulunduğu sokak ise Türk bayraklarıyla donatıldı.



En son Ramazan Bayramı tatili için memleketine geldiği ve ikisi kız toplam 7 kardeş olduğu öğrenilen şehit Çetinkaya'nın kardeşlerinden birinin er olarak vatani görevini yerine getirdiği, bir diğerinin de uzman erbaş olduğu kaydedildi.





10 GÜN SONRA İZNE GİDECEKTİ



Şehidin kuzeni Kemal Şahin, yaptığı açıklamada, Çetinkaya'nın 3 yıldır görev yaptığını söyledi.



Asıl mesleği berberlik olan şehidin vatan ve bayrak sevgisi nedeniyle asker olmayı tercih ettiğini vurgulayan Şahin, "Yaralanmadan önce nöbete giderken ailesini arayıp hal hatır sormuştu. 10 gün sonra da izne gelecekti. Nöbetteyken olay gerçekleşmiş. Ailesi de olayı haber alır almaz Ankara'ya gidip sağlık durumunu takip ettiler. Üzgünüz. Bugün ailesi cenazesini alıp Gaziantep'e gelecek ve cenaze törenini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.