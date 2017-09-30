Şehit kızı yürekleri dağladı: İntikamını alacağım baba

Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınırında yer alan Kuzey Irak'ın Kanimasi bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yahya Acar'ın Samsun'daki baba ocağında helallik alındı. Şehit Uzman Çavuşun kızı, "Senin intikamını alacağım baba" diyerek gözyaşı döktü.

İHA'nın haberine göre, Türkiye - Irak sınır hattında bulunan Kuzey Irak'ın Kanimasi bölgesinde hain terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Özel Kuvvetlerde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar (41) şehit oldu. Şehit olan Yahya Acar'ın Samsun'un Havza ilçesinde bulunan baba ocağında helallik alındı. Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar'ı silah arkadaşları omuzlarında taşıyarak, baba ocağına getirdi. Şehidin 2 kardeşi ve kızları helallik sırasında gözyaşlarını tutamadı.



Helalliğin ardından Uzman Çavuş Yahya Acar'ın naaşı, ilçede bulunan Kevser Camisine getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninde babasının tabutuna sarılan büyük kızı İlkim Acar babasının bordo beresini başına takıp, "Senin intikamını alacağım o şerefsizlerden baba" dedi.

Şehidin diğer kızları olan Sinem, Nisan ve Reyhan Acar da, babalarının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.