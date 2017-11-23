Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, mezarı başında anıldı

Tunceli'de 3 ay önce PKK'lı teröristlerce kaçırılıp şehit edilen 8 aylık öğretmen 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki mezarı başında anıldı.
DHA'nnı haberine göre, Tunceli'de PKK´lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz için mezarı başında düzenlenen anma programına babası Hamit Yılmaz'ın yanı sıra Torul Kaymakamı Ertuğrul Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Zengin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Belediyesi'nden temsilciler ile ilçede görev yapan öğretmenler katıldı. Mezarının üzerindeki karlar temizlenen şehit öğretmen için Kuran-ı Kerim okutuldu.Torul Kaymakamı Ertuğrul Aslan, baba Hamit Yılmaz'a taziyelerini sundu.
"EVLAT ACISI BAMBAŞKA BİR ŞEY"
Anma sırasında duygulu anlar yaşayan ve şehit oğlunun hasretine dayanamadığını anlatan baba Hamit Yılmaz, "Evlat acısı bambaşka bir şey. Allah kimsenin başına vermesin. Rabbim devletimizi, vatanımızı muhafaza etsin. Devletimiz var olsun. Askerimize, öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Onlar var biz de varız, onlar yok biz de yokuz. Yüreklerimiz onlarla beraber. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Tüm öğretmenlerimizi yad ediyorum. Öğretmenlerimiz bundan sonraki nesilleri de vatan, bayrak ve millet sevgisi ile yetiştireceğine inanıyorum" dedi.
Torul Kaymakam'ı Ertuğrul Aslan da Öğretmenler Günü vesilesiyle şehit öğretmeni mezarı başında ziyaret ettiklerini belirterek "Ailesine, Torul halkına ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyorum. Şehidimize rahmet diliyorum Türkiye Cumhuriyeti terör belasını defetmek için çalışıyor. Bu uğurda çalışan herkese Allah'tan yardım diliyorum" dedi.
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