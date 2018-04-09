Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada karar aşamasına gelindi.

AA'nın haberine göre; Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar ve avukatlarının yanı sıra şehit Halisdemir'in kardeşleri, olayda yaralanan Başçavuş İsmail Oğuz ile karargahta öldürülen Astsubay Nedim Şahin'in eşi Ayşe Şahin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığının da aralarında bulunduğu müştekilerin avukatları katıldı.

Duruşmada, müdahillerin beyanlarının dinlenmesinin ardından sanıklar, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını yapacak.

Son celsede mahkeme, sanıklara esasa ilişkin savunma için bir hafta süre ayırmıştı.

Savunmaların ardından sanıkların son sözlerinin dinlenip, kararın açıklanması bekleniyor.

SANIKLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Davanın bir önceki celsesinde esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, bütün sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmalarını talep etmişti.

Ayrıca sanıklar Fatih Şahin ve Mihrali Atmaca'nın, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten adam öldürme" suçundan ayrıca birer kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını isteyen Manga, Halisdemir'e ateş ettiği belirlenen sanık Hasan Aksoy'un ise "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi talebinde bulunmuştu.

İDDİANAME

Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şehit Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile İsmail Oğuz ve Ayşe Şahin, müşteki olarak yer alıyor.

Davanın sanıkları ise şunlar:

"Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demi̇rci̇, Ali̇ Güreli̇, Ali̇ Solmaz, Cemal Güleç, Ci̇hat İbrahi̇m Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fati̇h Şahi̇n, Furkan Aslanbay, Gökay Engi̇n, Hali̇t Çeli̇k, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyi̇n Oğuz, İsmai̇l Çınar, Mehmet Bi̇lge ve Mi̇hrali̇ Atmaca."

İddianamede, sanıklardan 17'sinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından 4'er, sanık Mihrali Atmaca'nın da 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Ayrıca bütün sanıklara "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edilmişti.

İddianamede, "Darbe teşebbüsüne ilişkin soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY üyesi bir kısım asker ve kamu görevlilerinin ifadelerinden, darbe teşebbüsünün örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bilgisi ve talimatıyla yapıldığı ve sivillerin katledilmesi, kamu görevlilerinin şehit edilmesi başta olmak üzere ortaya çıkan maddi ve manevi zarardan, adı geçenin başında olduğu terör örgütünün sorumlu olduğu anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

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