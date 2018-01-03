Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki uygulamada kazaen şehit olan polis memuru Hakan Can'ın şehit olmadan önce son kez kızı ile çektiği görüntüleri ortaya çıktı.



İHA'nın haberine göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki uygulamada kazaen şehit olan polis memuru Hakan Can'ın şehit olmadan önce çektiği son görüntüleri yürek dağladı.



"BABA SENİ ÇOK SEVİYORUM"



Kızının defalarca 'baba seni çok seviyorum' dediği görüntüler yürek burktu. Kızına aynı şekilde karşılık veren Şehit polis Hakan Can kızına cevaben 'bende seni çok seviyorum' diyor.

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