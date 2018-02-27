Milli Savunma Bakanlığı, 2008 yılında vatandaşların Şehit Listesi'ni görüntüleyebilmesi için şimdiye kadar yapılan savaşlarda şehit olan isimleri internet ortamına aktardı. İnternet sitesinde yer alan Şehit Listesi sistemiyle birlikte vatandaşlar büyüklerinin herhangi bir savaşta şehit olup olmadığını görüntüleyebiliyor.

ŞEHİT SORGULAMA SAYFASI ÇALIŞIYOR MU?

MSB şehit sorgulama sayfası şu anda çalışmamaktadır. Dün erişime açılan hizmet yeniden erişime kapandı. Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

MSB ŞEHİT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle aşağıdaki linki kullanarak sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

MSB ŞEHİT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSB şehit sorgulama işlemi için ilk olarak kişinin Adı, Baba Adı ve Doğum Yılı'nın doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Daha sonrasında sorgulama butonuyla birlikte sistem çalışıyor ve eğer sorgulanan kişi herhangi bir savaşta şehit düştüyse, bu bilgi ekranda görüntüleniyor.

Şehit tespit sisteminde, 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 Kurtuluş Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı, 1853-1928 Muharebe Dışı Diğer Şehitler ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin bilgilerine ulaşılabiliyor.

Bu sistemle birlikte vatandaşlar, aile soyunda daha önceden bir kişinin bir savaşta şehit olup olmadığını sorgulayabiliyor ve eğer böyle bir durum var ise, ekranda uyarı olarak görüntüleniyor.

ŞEHİT LİSTELERİ NE ZAMAN AÇILIR?

Şehit Tespit Listeleri için herhangi bir resmi açıklama gelmediği için kesin tahih verilememektedir. Konuyla ilgili teknik çalışmaların devam ettiğini daha önce MSB duyurmuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER