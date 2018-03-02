Şehit sorgulama işlemi için milyonlarca vatandaş e-Devlet sistemine akın ediyor. Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan şehit sorgulama ekranı, aşırı yoğunluk nedeniyle bakıma alınmış ve kısa bir süre hizmet verememişti. Sistemin açılmasının ardından vatandaşlar yeniden yoğun bir şekilde şehit sorgulama işlemini gerçekleştiriyor. Peki şehit sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Devlet şehit sorgulama ekranı ve detaylar...

ŞEHİT SORGULAMA NASIL YAPILIR? (e-DEVLET)

e-Devlet şehit sorgulama işlemi için ilk olarak www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet'in anasayfasına giriş yapınız. Daha sonra karşınıza gelen ekrandaki arama kutufcuğuna "1853-1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi Sorgulama" veya "Şehit Sorgulama" yazarak şehit sorgulama ekranına gidiniz.

İkinci aşamada ise karşınıza gelen ekranda sorgulama yapmak istediğiniz kişiye dair istenen bilgileri girmeniz gerekecektir. Burada istenen zorunlu bilgiler Ad Soyad, Doğum Yeri İl ve Güvenlik Resmi'dir. Bu bilgiler haricinde Doğum Yeri İlçe, Baba Adı, Doğum Yılı ve Harp Yeri de istenmektedir ancak zorunlu değildir.

e-DEVLET ŞEHİT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bilgileri yazdıktan sonra Sorgula butonuna basarak sistemi çalıştırın ve sorgulama işleminizi gerçekleştirin. Eğer sorguladığınız kişi 1853-1928 yılları arasındaki bir savaşta şehit olduysa, sistem bir uyarı verecek ve bilgileri sizle paylaşacaktır.

Sistemde aşağıdaki savaşlara dair sorgulama yapılabilmektedir;

Kırım Savaşı (1853 - 1856)

Osmanlı - Rus Savaşı (1877 - 1878 / 93 Harbi)

Osmanlı - Yunan Savaşı (1897)

Trablusgarp Savaşı (1911)

Balkan Savaşları (1912 - 1913)

Birinci Dünya Savaşı (1914 - 1918)

Kurtuluş Savaşı (1919 - 1922)

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER