Şehit Uzman Çavuş Aykut Kazar son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak Beytüşşebap ilçesinde katıldığı operasyonda kayalıklardan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Aykut Kazar, Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın haberine göre, şehidin cenazesi ilk olarak annesi Sena ve kız kardeşi Açelya'nın yaşadığı eve götürüldü. Kazar için daha sonra Hasan Paşa İmaret Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehidin annesi ve kız kardeşi cenaze töreni boyunca gözyaşı döktü.