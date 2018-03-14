Diyarbakır'ın Lice ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın cenazesi memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde defnedildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın araziye döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve sevk edildiği Diyarbakır Seladdin Eyyubi Devlet Hastanesinde şehit olan Lice 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal (24) için Alanya Gürses Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu konvoy eşliğinde alana getirildi. Şehidin annesi Gülsüm, babası Mustafa Uysal güçlükle ayakta durabildi. Şehidin bir süre önce ayrıldığı eski eşi Arzu Yılmaz ve 4 yaşındaki kızı Ada Uysal da cenaze törenine katıldı. Minik Ada'nın askeri üniformayla babasının fotoğrafının altında annesinin kucağında uyuduğu görüldü.

Uysal'ın cenazesi, ikindi vakti İlçe Müftüsü Mustafa Topal tarafından kıldırılan namazın ardından omuzlara alınarak bando ve tekbirler eşliğinde bir süre taşındı. Daha sonra cenaze aracıyla Bektaş Mezarlığına getirilen getirilen Uysal'ın cenazesi, burada defnedildi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Uysal ailesine baş sağlığı diledi.

İHA'nın haberine göre; törene, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Sena Nur Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, askeri erkan, polis, gaziler, şehidin yakınları ve binlerce Alanyalı katıldı.

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