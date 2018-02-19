Şehitler son yolculuklarına uğurlandı

Şanlıurfa'da askeri aracın dereye devrilmesi sonucu sele kapılarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cuma Ali Akçal (22), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Akçal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda yapılan törenin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirildi.

Burada ailesi ve kent protokolü tarafından karşılanan şehidin naaşı, konvoyla Göksun ilçesine bağlı Aybastı Mahallesi'ne götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Aybastı İlkokulu bahçesine getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.

Cenaze törenine katılan Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, şehidin annesi Fatma ve babası Ömer Akçal'a taziyelerini iletti.

Vali Özkan'ın teselli ettiği baba Akçal, "Vatanımız sağolsun" dedi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Akçal naaşı, askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde getirildiği mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, şehit Açıkgöz'ün ailesi, yakınlarının yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, MHP Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ile askeri ve sivil erkan katıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün Suriye sınırındaki Akçakale-Ceylanpınar hudut yolunda Yeşiltepe Karakolu'na giden 3. Hudut Alay Komutanlığına bağlı askerlerin bulunduğu zırhlı araç, sağanağın sele dönüşmesi sonucu taşan dereye devrilmişti. Kazanın ardından araçtaki 4 askerden 2'si kendi imkanlarıyla çıkmayı başarmış, 2 asker şehit olmuştu.

ŞEHİT ER ESAT ERTAŞ KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Şanlıurfa'da aynı olayda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş'ın cenazesi memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Konya Havalimanı'ndan alınan şehidin cenazesi, karayoluyla Doğanhisar ilçesi Başköy Mahallesi'ndeki annesinin evine getirilerek "helallik" istendi.

Bu sırada sağlık görevlisinin yardımıyla ayakta durabilen anne Durmuşe Başdemir, "Böyle mi gelecektin, nasıl dayanırım buna." diye gözyaşı döktü.

Şehit Ertaş'ın naaşı daha sonra silah arkadaşlarının omzunda Başköy Mahalle Meydanı'na getirildi. Şehidin sözleşmeli er olan ağabeyi Cumali Ertaş ile babası Ayhan Ertaş'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Ali Çiğil'in yanı sıra AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'İZNE BEKLİYORDUM SENİ OĞLUM'



Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, mahallede annesi Durmuş ile babası Ayhan Ertaş, 4 kardeşi ve yakınları tarafından karşılandı. Anne Başdemir, oğlunun tabutuna sarılıp, ''İzne bekliyordum seni oğlum. Beni de götür. Esat'ım, dayanamayacağım ben. Seni sağ gönderdim. Seni düşerken, gören olmadı mı yavrum?'' diyerek, uzun süre gözyaşı döktü.



AĞABEYİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN İZNE GELECEKMİŞ



Helallik alınmasının ardından şehit Ertaş'ın cenazesi, dini ve askeri törenin düzenleneceği mahalle meydanına getirildi. Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, şehidin ailesi ve yakınlara ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.



Burada şehit babası Ayhan Ertaş ile şehidin kendisi gibi asker olan ve Kırıkkale'de görev yapan ağabeyi Uzman Çavuş Cumali Ertaş, tabutun başında durdu. Yaklaşık 1,5 yıllık sözleşmeli er olan Esat Ertaş'ın, nisan ayında yapılması planlanan ağabeyi Cumali Ertaş'ın düğüne geleceği öğrenildi.





SON KEZ OĞLUNUN TABUTUNA DOKUNDU



Şehit Ertaş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alındı. Bu sırada kalabalığın arasından sıyrılan baba Ertaş, elini uzatıp, oğlunun tabutunu okşadı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş'ın cenazesi, mahalle mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.

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