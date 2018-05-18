Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit düştüğü Şehitler Tepesi'ne Hassa Belediyesi tarafından 9 Türk bayrağı dikildi.



Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, yaptığı yazılı açılamada, vatan için canlarını feda eden tüm şehitlere minnettar olduklarını kaydetti.





Racu bölgesindeki Şehitler Tepesi'nde verilen 9 şehidi unutmadıklarını belirten Demirel, "Tepeye, rengini şehitlerimizin kanından alan 9 ay yıldızlı al bayrağımızı dikmek için çalışma başlatmıştık. Şu an çalışmalar bitti. Belediye personellerimize teşekkür ediyorum. Allah şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

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