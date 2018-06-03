Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik takibi güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/ PKK'ya bu yılın mayıs ayında da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1-31 Mayıs tarihlerinde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 14 güvenlik görevlisi şehit oldu, operasyon ve saldırılarda yaralanan 12 asker tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü mensuplarının peşini bırakmayarak, yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonları yürüttü. Mayıstaki bu operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının de yer aldığı 280 terörist etkisiz hale getirildi.

97 KİŞİ TUTUKLANDI



PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde mayısta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 216 zanlıdan HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 97'si tutuklandı.

Özellikle Mehmetçik'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi şartlarında dahi hız kesmeden sürüyor.

Bölgede herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyip tek tek imha ediyor.

Yaz mevsiminin yaşandığı şu sıralar teröristlerin eylem yapmasına fırsat vermeyen Mehmetçik, hava ve arazi şartlarındaki olumsuzluklara aldırış etmeden operasyonlarını kararlılıkla yürütüyor.

SÖZDE SORUMLULAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Güvenlik güçleri, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Doğu ve Güneydoğu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kaybı yaşatan güvenlik güçleri, örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

TSK'nın 30 Nisan’da Siirt'te düzenlediği operasyonda sağ ele geçirilen teröristin, kırmızı bültenle aranan "Malik" kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 18 Mayıs’taki hava destekli operasyonda etkisizleştirilen 5 teröristten birinin, "Aranan Teröristler Listesi"nin gri kategorisinde yer alan Zeynal Küçük, birinin de aynı kategoride aranan "Fuat Fikri" kod adlı Fuat Akkaya olduğu bildirildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI



Siirt'te 22 Mayıs’taki operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'nın sözde "Siirt Deştova Gücü Sorumlusu" "Kendal" kod adlı Adnan Çelik'in, Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı belirlendi.

Örgüte 8 yıl önce katıldığı öğrenilen terörist Çelik’in, eski Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e 7 Temmuz 2017'de gerçekleştirilen suikast girişimi ile 24 Temmuz 2017'de Siirt'in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın şehit düştüğü ve 14 Nisan 2017'de de Tandır Dağı bölgesinde bir vatandaşın el yapımı patlayıcı düzeneğine basması sonucu hayatını kaybettiği saldırıları planlayan ve uygulayan örgüt mensuplarından olduğu tespit edildi.

Kars'ın Kağızman ilçesi Madur bölgesinde faaliyet gösteren bir grup teröriste yönelik 22 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna 2016'da Artvin'de saldırarak jandarma erini şehit eden teröristlerden biri etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalındaki 29 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda, Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Berhudar-Genco" kod adlı Mustafa Şeker adlı terörist ölü ele geçirildi.

Giresun'un Güce ilçesinde 31 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin Eren Bülbül’ü şehit eden gruptan oldukları bildirildi.

MAYIS AYINDAKİ TERÖR OLAYLARINDAN BAZILARI



Mayısta meydana gelen bazı terör olayları şöyle:

- Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde 11 Mayıs’ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

- Ağrı'da 20 Mayıs’ta bölücü terör örgütü üyelerince yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu biri asteğmen 2 asker şehit oldu.

- Güvenlik güçlerinin 21 Mayıs’ta Irak'ın kuzeyindeki operasyonu sırasında teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 24 Mayıs’ta PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.

- Irak'ın kuzeyinde 31 Mayıs’ta bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu.

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