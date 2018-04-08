Vücuda hiçbir faydası olmadığı söylenen şekerin cinsel yaşamı da olumsuz etkilediği açıklandı.

Uzmanlara göre; şeker, kanser riskini artırıyor, obeziteye neden oluyor, bağışıklık sistemini zayıflatıyor, kalbe zarar veriyor, karaciğer yağlanmasına yol açıyor, ciltte kırışıklık yapıyor ve hafızayı zayıflatıyor. Şekerin zararları bunlarla da sınırlı kalmıyor.

SOYUMUZ KURUYOR!

CİNSELLİĞİ SABOTE EDİYOR

İngiliz gazete Daily Mail'e konuşan Beslenme Uzmanı Cassandra Barns, "Şeker cinsel yaşamınızı sabote edebilir. Erkeklerde erektil disfonksiyona (sertleşme bozukluğu) neden olabilir" açıklamasında bulundu.

Barns, şekerin kan akışını etkileyerek cinsel yaşamı bozduğuna dikkat çekti.

Birçoğumuz fazla şeker tüketmenin sağlığı uzun süre sonra etkileyeceğini düşünüyoruz. Ancak bu, şu anda salgın düzeyinde olan ve hiçbir yavaşlama belirtisi olmayan tip 2 diyabet riskini artırıyor.

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ERKEKLERDE EREKTİL DİSFONKSİYONA YOL AÇIYOR

Uzmanlar, milyonlarca insanın tip 2 diyabet hastası olduğunu ancak hastalıklarından habersiz yaşadıklarını söylüyor.

Tip 2 diyabetin; körlük, kalp krizi, ayak problemleri başta olmak üzere yaşam üzerinde birçok yıkıcı etkisi bulunuyor. Tip 2 diyabet ayrıca cinsel yaşamı da olumsuz bir şekilde etkiliyor.

2,022 kişinin dahil edildiği bir araştırmaya göre; insanların yüzde 80'i tip 2 diyabetin erektil disfonksiyona yol açabileceğini bilmiyor.

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YATAK ODASINDA SORUN YAŞAYAN HERKES DİYABETLİ DEĞİL AMA...

Diyabetin cinselliğe zarar vermesinin nedeni ise şu şekilde açıklanıyor; yüksek kan şekeri sinirlere ve kan damarlarına zarar veriyor, duyarlılığı azaltıyor ve erkeğin ereksiyon olmasını zorlaştırıyor. Sıklıkla diyabete eşlik eden yüksek tansiyon ve kalp hastalığı da bu probleme katkıda bulunuyor.

Tip 2 diyabet, kadınların da cinsel işlevini etkiliyor. Uzmanlar, yatak odasında sorun yaşayan herkesin diyabetli olduğu anlamına gelmediğine dikkat çekti. Ancak kilolu olmak ya da düzenli olarak şekerli yiyecekler tüketmek gibi başka risk faktörleri bulunuyorsa, kontrol için bir doktora gitmenin faydalı olabileceğini düşünüyor.