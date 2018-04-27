Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, Türkşeker'e ait Alpullu Şeker Fabrikasının nihai pazarlık görüşmesi saat 14.30'da, Muş Şeker Fabrikasının nihai pazarlık görüşmesi saat 15.00'te ve Kastamonu Şeker Fabrikasının nihai pazarlık görüşmesi saat 15.30'da ÖİB binasında yapılacak.

Öte yandan dün gerçekleşen ihaleler kapsamında, Afyon Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi ihalesine en yüksek teklifi 725 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi. Burdur Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi ihalesinde ise en yüksek teklifi 487 milyon lira ile Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu verdi. Elbistan Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi ihalesinde ise en yüksek teklifi 297 milyon lirayla Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat verdi.